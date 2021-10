Tout savoir sur le boutique-hôtel

Vous adorez voyager, partir, découvrir ? Eh bien, vous avez certainement déjà entendu parler du concept du boutique-hôtel. Vieux de plusieurs années, ce concept est aujourd’hui très tendance en Amérique et en Europe. Découvrez absolument tout ce qu’il faut savoir sur le boutique-hôtel.

Boutique-hôtel : Origines et Définition

La naissance du boutique-hôtel remonte à la standardisation des grands complexes hôteliers. Le concept a vu le jour à San Francisco et New York aux États-Unis d’Amérique dans les années 80. Il s’est ensuite développé à l’international à la fin des années 1990. Ce concept hôtelier qu’est le boutique-hôtel est synonyme de luxe, d’enchantement, il est tendance et propose des prestations personnalisées.

Quant à la définition du boutique-hôtel, il s’agit d’une expression anglaise qui en France a pour appellation « l’hôtel-boutique » ou le « boutique-hôtel ». De façon plus traditionnelle, on pourrait aussi dire « hôtel de charme et de caractère ». Contrairement aux grands complexes hôteliers, un boutique-hôtel se distingue particulièrement avec son concept unique et son style. C’est le cas par exemple de l’Urban Bivouac, boutique hôtel à Paris qui est l’un des boutiques-hôtels les plus célèbres de la capitale française.

Quelles sont les caractéristiques d’un Hôtel-boutique ?

Les caractéristiques principales des hôtels-boutiques sont leur style et leur ambiance intime. Ces derniers se différencient des grandes chaînes hôtelières en proposant des chambres stylées qui se basent sur un genre ou un thème, mais aussi en apportant une attention personnelle à leurs clients. Bien qu’il n’existe pas de signification stricte pour un boutique-hôtel, ce dernier a tendance à présenter des caractéristiques communes. En voici quelques-unes que nous pouvons énumérer : le design unique, une clientèle variée, mais particulièrement rajeunie, la gastronomie particulière, les emplacements tendance ou en développement, la forte présence de cultures variées, les dimensions relativement petites, l’originalité et la présence de caractère.